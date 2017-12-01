Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки

В Грязинском районе ушлая предпринимательница подсадила на иглу кредитов десятки человек.

ОМВД РФ по Грязинскому району завалено заявлениями потерпевших от действий жительницы поселка Роза Татьяны Ролдугиной. Все жалобы на ее действия аналогичны, что дает основание к предположению о том, что налицо - явная афера.



В редакции GOROD48 - несколько таких заявлений. Берем наугад любое и читаем, что Ролдугина предложила жительнице города Грязи Светлане Н. взять на свое имя кредит и забыть о взаимоотношениях с банком. Мол, ты оставишь себе 40% от суммы, мне отдашь остальные деньги, а весь кредит буду погашать я.



Светлана Н., как и другие потерпевшие от действий Татьяны Ролдугиной, тут же впадали в такой неистовый транс от ожидавших их перспектив, что сразу же после оформления кредита безропотно отдавали автору схемы все полученные в банке документы. Получив на руки свои 40%, окрыленные люди тут же ехали в другой банк, оттуда - в третий… Та же Светлана Н. 11-13 декабря 2014 года успела стать клиенткой «Лето банка», где получила 172 000 рублей, «Совкомбанка» (90 000 рублей), «ОТП банка» (76 000 рублей), «Уральского банка реконструкции и развития» (340 000 рублей), «Хоум кредит банка» (100 000 рублей). После каждого визита Светланы Н. в банк Ролдугина, получив от нее деньги, тут же отдавала ей оговоренные 40% от суммы.



Мозги у Светланы Н. оказались такими же деревянными, как у Буратино. Но тот по наущению лисы Алисы и кота Базилио хотя бы инвестировал в светлое будущее свои же монеты, прибегнув, так сказать, к рискованной инвестиции. А Светлана Н. распорядилась чужими средствами. И очень быстро ее нечаянная радость сменилась депрессией: уже через два месяца все банки, где она отметилась, известили ее о необходимости внести очередные платежи по кредитам.



Упс! А что же Татьяна Ролдугина, которая, по словам Светланы Н., должна была взять на себя обязанность погашения кредитных линий?



«Касаясь оформления кредитов Светланы Н. она пояснила, что ни в указанный период времени, ни в другие периоды времени она на своем автомобиле с ней к офисам банков не приезжала, а также со Светланой Н. ни в указанный период времени, ни в в другие периоды времени не встречалась, тем более не беседовала на предмет оформления кредитов. Она никаких денежных средств и документов на оформленные кредиты от Светланы Н. не получала, а также никакие деньги ей Светлана Н. не передавала», - записал со слов опрошенной Татьяны Ролдугиной майор полиции Меринов П.С.



В материалах доследственной проверки нашлось место выпискам из банков, в которых на свое имя Светлана Н. оформляла кредиты.



Проанализировав изученные документы, а также показания Светланы Н. и Татьяны Ролдугиной, майор полиции Меринов П. С. сделал вывод о том, что «в действиях Ролдугиной Т.А. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, так как объективных данных, подтверждающих факт мошенничества, в ходе проведенной проверки добыто не было, а на основании ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого… толкуются в пользу обвиняемого».



По букве закона, все правильно. Еще попу Балде было сказано, чтоб не гонялся он за дешевизною. Неужели Светлану Н. не научили все эти мавроди, властелины, хопры-инвесты, русские дома селенги, что халява оборачивается геморроем? Но нет же, народ по прежнему взывает: «Халява, приди!» И она порой приходит. Вместе с судебными приставами или коллекторами.



Но в этом деле есть одно «но». Таких, как Светлана Н., как уже было сказано, десятки. И все «обманутые заемщики» указывают на Татьяну Ролдугину как на виновницу своих бед. А некоторые в своих показаниях указывают еще и посредника, через которого передавали Ролдугиной пакеты банковских документов и деньги, - гражданина Полещука В.А. И этот самый Полещук признается сотрудникам Грязинской полиции, что «указания ему давала Ролдугина Т.А.».



Если Ролдугина и Полещук не группа аферистов, действующая по предварительному сговору, то кто?



- Ситуация в правовом отношении сложная. В Грязинском ОМВД зарегистрированы пятнадцать обращений граждан, заявляющих, что по указанию жительницы поселка Роза они брали кредиты на свое имя. Но каких-либо доказательств договорных отношений с женщиной, которую они считают мошенницей, у них нет. Следствию сложно квалифицировать деяния этой женщины как мошенничество, ведь 40 процентов кредитных средств те, кто обратился в полицию за помощью, получали на руки, - прокомментировали ситуацию в УМВД РФ по Липецкой области.



Кстати, о Светлане Н. Женщина обжаловала отказное постановление майора Меринова П.С. в межрайонную Грязинскую прокуратуру. И там решили, что принятое в полиции решение «является преждевременно принятым, незаконным и подлежит отмене».



Фото: animalsfoto.com

