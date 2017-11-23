В Липецкой области задержан интернет-педофил

Следствием установлено, что, 39-летний злоумышленник, с 2013 по 2015 г.г, с использованием сети Интернет принуждал жительницу города Мурманска, 1999 года рождения, отправлять ему фотоизображения и видеозаписи интимного характера. При этом подозреваемый угрожал потерпевшей распространением сведений о ее частной жизни. О произошедшем стало известно родственникам девушки, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы, так как до этого она длительное время никому не рассказывала о случившемся.

Следователи и следователи криминалисты, с применением высокотехнологичного криминалистического оборудования, путем получения IP-адресов, анализа переписки в социальных сетях, установили, что лицо, причастное к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, проживает в городе Грязи Липецкой области. Злоумышленник был задержан следственно-оперативной группой, изъятые у него персональный компьютер, мобильные телефоны, содержащаяся в них информация и переписка подтвердили его причастность к совершению преступного деяния, как и то, что свою вину в содеянном он признал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Мурманской области.

Фото: infovoronezh.ru