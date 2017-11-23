Происшествия

сегодня, 14:16

В Липецкой области задержан интернет-педофил

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#совращение #извращение #шантаж
В Липецкой области задержан интернет-педофил

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в рамках уголовного дела, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего), в Липецкой области задержан местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Следствием установлено, что, 39-летний злоумышленник,  с 2013 по 2015 г.г, с использованием сети Интернет принуждал жительницу города Мурманска, 1999 года рождения, отправлять ему фотоизображения и видеозаписи интимного характера. При этом подозреваемый угрожал потерпевшей распространением сведений о ее частной жизни. О произошедшем стало известно родственникам девушки, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы, так как до этого она длительное время никому не рассказывала о случившемся.

Следователи и следователи криминалисты, с применением высокотехнологичного криминалистического оборудования, путем получения IP-адресов, анализа переписки в социальных сетях, установили, что лицо, причастное к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, проживает в городе Грязи Липецкой области. Злоумышленник был задержан следственно-оперативной группой, изъятые у него персональный компьютер, мобильные телефоны, содержащаяся в них информация и переписка подтвердили его причастность к совершению преступного деяния, как и то, что свою вину в содеянном он признал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Мурманской области.

Фото: infovoronezh.ru

3 1362
#совращение #извращение #шантаж

Комментарии (3)

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Потерпевшая

52 минуты назад
Гость, сыськи росли похвалиться хотелось.
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Извращуга онаним

55 минут назад
Подписка о не выезде это хорошо! Будет теперь только на местных из кустов передёргивать.
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гость

сегодня, 14:41
а зачем она ему все это отправляла?!
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