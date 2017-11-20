49 улиц в Липецке останутся без воды

Причина - ремонтные работы

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, во вторник 21 ноября с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. Ильича, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12,31а, 31а/1; 38а, 46а, 48;

- пер. 1-й Театральный, 1а;

- ул. Коммунистическая, 27;

- ул. Ленинградская, 1а, 5, 12, 16, 18;

- ул. Студенческая, 6, 12, 18, 18к1, 18к3, 18к4,18к5;

- ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 8, 8а, 10 ,12, 14, 16, 17а, 18б;





Не будет воды и в частном секторе:

- ул. Профсоюзная;

- ул. Дачная,

- ул.Студенческая,

- ул. Тургенева;

- ул. Бехтерева;

- ул. Гвардейская;

- ул. Песчаная;

- ул. 2-ая Воронежская;

- ул. 1-ая Воронежская,

- ул. Красина;

- ул. Седова;

- ул. Станиславского;

- ул. С. Лазо;

- ул. Чехова;

- ул.Степная;

- ул. Ильича 20-36;

- ул. Волгоградская, 17-42;

- пер. 1–й Театральный;

- пер. 2-й Театральный;

- ул. Ватутина;

- пер Лесной;

- пер. Парковый;

- пер. Стандартный;

- пер. Садовый;

- пер. 2-ой Лесной;

- пер. 2-ой Садовый;

- пер. Моторный;

- пер. Линейный;

- пер. Спортивный;

- ул. Краснодонская;

- ул. О. Кошевого;

- ул. Севастопольская;

- ул. Матросова;

- ул. Панфилова;

- ул. Докучаева;

- ул. Украинская;

- ул. Социалистическая;

- ул. Целинная;

- ул. Партизанская;

- ул. Новоселов;

- ул. Лобачевского;

- ул. С. Ковалевской;

- ул. Спартака.

Подвоз воды: по заявкам жителей.