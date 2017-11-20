сегодня, 15:44
49 улиц в Липецке останутся без воды
Причина - ремонтные работы
В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, во вторник 21 ноября с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
- ул. Ильича, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12,31а, 31а/1; 38а, 46а, 48;
- пер. 1-й Театральный, 1а;
- ул. Коммунистическая, 27;
- ул. Ленинградская, 1а, 5, 12, 16, 18;
- ул. Студенческая, 6, 12, 18, 18к1, 18к3, 18к4,18к5;
- ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 8, 8а, 10 ,12, 14, 16, 17а, 18б;
Не будет воды и в частном секторе:
- ул. Профсоюзная;
- ул. Дачная,
- ул.Студенческая,
- ул. Тургенева;
- ул. Бехтерева;
- ул. Гвардейская;
- ул. Песчаная;
- ул. 2-ая Воронежская;
- ул. 1-ая Воронежская,
- ул. Красина;
- ул. Седова;
- ул. Станиславского;
- ул. С. Лазо;
- ул. Чехова;
- ул.Степная;
- ул. Ильича 20-36;
- ул. Волгоградская, 17-42;
- пер. 1–й Театральный;
- пер. 2-й Театральный;
- ул. Ватутина;
- пер Лесной;
- пер. Парковый;
- пер. Стандартный;
- пер. Садовый;
- пер. 2-ой Лесной;
- пер. 2-ой Садовый;
- пер. Моторный;
- пер. Линейный;
- пер. Спортивный;
- ул. Краснодонская;
- ул. О. Кошевого;
- ул. Севастопольская;
- ул. Матросова;
- ул. Панфилова;
- ул. Докучаева;
- ул. Украинская;
- ул. Социалистическая;
- ул. Целинная;
- ул. Партизанская;
- ул. Новоселов;
- ул. Лобачевского;
- ул. С. Ковалевской;
- ул. Спартака.
Подвоз воды: по заявкам жителей.
а летом