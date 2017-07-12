Под Липецком пройдёт Бунинский фестиваль авторской песни

На фестивале будут представлены авторская и туристическая песня, проза малых форм, поэзия, исполнительское творчество.

С 14 по 16 июля в Грязинском районе состоится седьмой Бунинский фестиваль авторской песни и литературы малых форм «Радуга струн».

Как сообщают организаторы, фестиваль пройдет по номинациям: авторская песня, туристическая песня; проза малых форм (миниатюра, рассказ, новелла, эссе, публицистика и т.д); поэзия; исполнительское творчество; авторы музыки, ансамбли, детское творчество (авторская песня, поэзия, рассказ и т.д.)

Председателем жюри фестиваля будет гость из Москвы Алексей Витаков - член Союза писателей России, поэт, автор песен, телеведущий. Также в числе гостей: Сергей Деревянко – автор, исполнитель авторских песен (Москва), Станислав Селиванов - публицист, журналист, радиоведущий (Москва), Евгений Муравьев - поэт, автор песен (Краснодар), Павел Аксенов - композитор, автор, исполнитель песен (Москва), Александр Евстегнеев – автор песен, композитор (Москва), Юрий Федотов, председатель клуба авторской песни «Автограф», лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни «Горные вершины» п. Домбай, фестиваля военной и патриотической песни «России верные сыны», лауреат четвертого Всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни «Эх, путь – дорожка, фронтовая!», фестиваля патриотической песни «Крылья Победы!» (Липецк), Юрий Винокур - лауреат фестиваля: «Куликово поле», «Автограф августа», «Регион 48.Аккорд любви», «Парус надежды» (Липецк), Владимир Плешков – кандидат филологических наук (Липецк).

фото https://vk.com/photo-18839202_266735899