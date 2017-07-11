Здоровье

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В Липецкой области зарегистрирован 21 случай бешенства

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#бешенство #животные #укус
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В Липецкой области зарегистрирован 21 случай бешенства

Среди заболевших животных - лисы, собаки, кошки и даже свинья.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ситуация по бешенству животных остается напряженной. За 6 месяцев  этого года зарегистрирован 21 случай заболеваний животных в 18 населенных пунктах на 10 административных территориях (за 6 месяцев 2016 года  – 24 случая в 21 населенном пункте на 12 административных территориях). Видовая структура заболевших животных включает лис, собак, кошек, сельскохозяйственных животных (КРС, свинья).

Обращаемость за антирабической помощью пострадавших от животных за 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 7,7% (2109 человек против 20285 за аналогичный период 2016 г.). Максимальное количество обратившихся зарегистрировано в Грязинском (151 человек), Липецком (127) районах, городах Липецке (857) и Ельце (226). Случаев заболеваний людей гидрофобией не зарегистрировано.

В целях стабилизации ситуации по бешенству в области проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение интенсивности эпизоотического процесса: иммунизация против бешенства владельческих животных; регулирование численности лис и безнадзорных животных, как основных источников инфекции; принятие административных мер к владельцам, нарушающих требования Правил содержания домашних животных.

309
#бешенство #животные #укус
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