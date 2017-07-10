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Сегодня меняются правила регистрации авто

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#правила #автомобиль #автоинспекция
Сегодня меняются правила регистрации авто

Внесены поправки.

10 июля вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств. Соответствующий документ был подготовлен МВД РФ и опубликован "Российской газетой".

Вносятся изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств в Госавтоинспекции и Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

В регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.

Закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку).

Предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности собственника транспортного средства, из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, в положения Административного регламента вносятся изменения в части корректировки требований к порядку информирования граждан с ограниченными физическими возможностями о предоставлении им государственной услуги и нормативного закрепления особенностей предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, а также участии граждан в оценке качества представления государственной услуги по регистрации транспортных средств Госавтоинспекцией.

В Госавтоинспекции отметили, что реализация положений приказа направлена на защиту законных интересов граждан при оказании им государственных услуг по регистрации транспортных средств, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне удовлетворенности граждан получаемой государственной услугой.
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#правила #автомобиль #автоинспекция

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