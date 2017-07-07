НЛМК Live

сегодня, 15:23

Программа праздничных мероприятий ко Дню металлурга

858
#День металлурга #День города
DM_2017.jpg
858
#День металлурга #День города

Еще в рубрике

В Липецк привезли 170-килограммовые «камни Атласа» (ФОТО)
#Силовой экстрим #камни Атласа #Денис Григорьев
3
В Липецк привезли 170-килограммовые «камни Атласа» (ФОТО)

сегодня, 16:27

Спорт
Липчанка завоевала «серебро» в соревнованиях «отверженных» российских легкоатлетов
#Легкая атлетика #Пантелеева.
5
Липчанка завоевала «серебро» в соревнованиях «отверженных» российских легкоатлетов

02.07.2017 17:29

Спорт
Видеообзор битвы «Металлурга» и «Факела»
1
Видеообзор битвы «Металлурга» и «Факела»

02.07.2017 01:51

Спорт
Липецкий хоккеист за океаном заработает 13 миллионов долларов за три года
#Хоккей #НХЛ #Куликов
24
Липецкий хоккеист за океаном заработает 13 миллионов долларов за три года

02.07.2017 01:46

Спорт
Виталий Фокеев взял «золото» чемпионата России, опередив призера Олимпийских Игр
#Виталий Фокеев #стендовая стрельба
2
Виталий Фокеев взял «золото» чемпионата России, опередив призера Олимпийских Игр

02.07.2017 01:32

Спорт
Тренер «Факела» Павел Гусев: «Металлург» - хорошая и организованная команда»
#Футбол #"Металлург" #видеообзор
Тренер «Факела» Павел Гусев: «Металлург» - хорошая и организованная команда»

02.07.2017 00:56

Спорт