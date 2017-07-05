Общество

вчера, 17:25

На пункте оплаты М-4 в Липецкой области произошла авария и драка

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На пункте оплаты М-4 в Липецкой области произошла авария и драка

Драчуна утихомирили байкеры

Пьяный воронежский автомобилист устроил аварию, а потом решил разобраться со вторым участником ДТП с помощью кулаков. Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 2 июля, на федеральный трассе М-4 «Дон» в Липецкой области, на въезде в пункт оплаты, сообщает TV-Губерния.

Как рассказали участники событий, водитель «Лады», который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд», в котором находилась семья из Москвы.

Сразу после столкновения пьяный лихач вышел из машины и стал кидаться с кулаками на водителя «Форда». Буйного автомобилиста помогли успокоить проезжавшие мимо байкеры. Молодые люди скрутили дебошира и связали ему руки скотчем, после чего вызвали сотрудников полиции.

Пока участники конфликта дожидались стражей порядка, виновник пытался уговорить решить всё на месте и готов был оплатить весь ущерб, на что потерпевший почти согласился. Очевидцы в итоге убедили мужчину не идти на это, так как в таком бы случае пьяный лихач поехал в таком состоянии дальше и неизвестно, чем бы всё это закончилось.
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Комментарии (10)

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Кирилл Ваяков

сегодня, 01:01
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://bit.do/driwe2﻿ Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
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Юлия

вчера, 22:46
+++++++++++++++Веня,
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Веня

вчера, 20:55
хх, им невдомек, что он мог угробить другую семью на трассе...чмошник москаль, за семью постоять не может...и гниль такую же как и сам готов отпустить
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лысый

вчера, 20:41
я ба тоже взял на месте с него деньги чем потом через суд по сто рублей получать с него и мототься из москвы страховая то не чего не заплатит раз он пьян
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нквд

вчера, 19:19
Школа Залдостана ,
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123

вчера, 18:34
Мотоциклисты молодцы.
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Россия

вчера, 18:30
Байкерам респект и уважение
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че

вчера, 18:19
связали ,надо было еще на кожаный его натянуть
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че

вчера, 18:19
связали ,надо было еще на кожаный его натянуть
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хх

вчера, 17:40
Вот доказательства ущербности москвичей: с ними всегда можно договориться.
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