Общество
вчера, 17:25
На пункте оплаты М-4 в Липецкой области произошла авария и драка
10 4703
Драчуна утихомирили байкеры
Пьяный воронежский автомобилист устроил аварию, а потом решил разобраться со вторым участником ДТП с помощью кулаков. Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 2 июля, на федеральный трассе М-4 «Дон» в Липецкой области, на въезде в пункт оплаты, сообщает TV-Губерния.
Как рассказали участники событий, водитель «Лады», который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд», в котором находилась семья из Москвы.
Сразу после столкновения пьяный лихач вышел из машины и стал кидаться с кулаками на водителя «Форда». Буйного автомобилиста помогли успокоить проезжавшие мимо байкеры. Молодые люди скрутили дебошира и связали ему руки скотчем, после чего вызвали сотрудников полиции.
Пока участники конфликта дожидались стражей порядка, виновник пытался уговорить решить всё на месте и готов был оплатить весь ущерб, на что потерпевший почти согласился. Очевидцы в итоге убедили мужчину не идти на это, так как в таком бы случае пьяный лихач поехал в таком состоянии дальше и неизвестно, чем бы всё это закончилось.
Как рассказали участники событий, водитель «Лады», который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд», в котором находилась семья из Москвы.
Сразу после столкновения пьяный лихач вышел из машины и стал кидаться с кулаками на водителя «Форда». Буйного автомобилиста помогли успокоить проезжавшие мимо байкеры. Молодые люди скрутили дебошира и связали ему руки скотчем, после чего вызвали сотрудников полиции.
Пока участники конфликта дожидались стражей порядка, виновник пытался уговорить решить всё на месте и готов был оплатить весь ущерб, на что потерпевший почти согласился. Очевидцы в итоге убедили мужчину не идти на это, так как в таком бы случае пьяный лихач поехал в таком состоянии дальше и неизвестно, чем бы всё это закончилось.
10 4703
Кирилл Ваяков
Юлия
Веня
лысый
нквд
123
Россия
че
че
хх