Выпускников прошлых лет приглашают за результатами ЕГЭ

Узнать результаты ЕГЭ можно завтра в департаменте образования.

Департамент образования Липецка приглашает выпускников прошлых лет (в том числе выпускников учреждений среднего профессионального образования), обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования за результатами ЕГЭ.



4 июля объявлен официальным днём ознакомления с результатами единого государственного экзамена, проведённого 20 июня (география, информатика и ИКТ), 21 июня (литература, химия, физика, обществознание) и 22 июня (биология, история).



Получить результаты экзаменов можно 4 июля в департаменте образования (ул. Космонавтов, 56а, каб. 417,) с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00).