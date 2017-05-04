Липецкие летчики раскрасили небо над Красной площадью

Наши асы вернулись на липецкий военный аэродром.

Прямо сейчас липецкие летчики возвращаются из Москвы, где приняли участие в первой репетиции воздушной части Парада Победы над Красной площадью.



Напомним, непосредственно из Липецка на репетицию летали лев группы: это знаменитое липецкое «Тактическое крыло» состоящее из 10 самолетов различных типов (четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С). Вторая группа-это 4 фронтовых бомбардировщика Су-24М.



Но в параде участвовали и другие группы от Липецкого авиацентра. Так, именно липецкие летчики она красили небо над Красной площадью в цвета российского триколора. Это сделала липецкая шестерка штурмовиков Су-25, которая взлетала с аэродрома "Кубинка". Ведущий этой группы - Заслуженный военный летчик России полковник Александр Котов. Кроме того, Липецкий авиацентр представлял на параде строй из 9 самолетов (пятерка Су-30СМ и 4 МиГ-29). Этот строй, известный как "Кубинский бриллиант" ведет полковник Андрей Алексеев. А еще наш авиацентр - это и строй "пеленг" из 4 МиГ-31, ведущий этой группы подполковник Андрей Халеев.