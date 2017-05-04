Происшествия

12 минут назад

Полицейские изъяли 1200 бутылок контрафактного спиртного

52
#контрафакт
Полицейские изъяли 1200 бутылок контрафактного спиртного

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Елецкому району выявлен факт продажи немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

В ходе проведенного осмотра места происшествия полицейскими изъято 1230 бутылок спиртного различных наименований.

В отношении лиц, осуществивших продажу немаркированной алкогольной продукции, следственным отделом ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

52
#контрафакт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Лебедяни далеко не все мемориалы и памятники привели в порядок к 9 мая (ФОТО)
#Великая Победа #9 мая #Лебедянь
В Лебедяни далеко не все мемориалы и памятники привели в порядок к 9 мая (ФОТО)

3 минуты назад

Общество
5 мая в Липецке пройдет репетиция парада Победы
#День Победы
5 мая в Липецке пройдет репетиция парада Победы

5 минут назад

Общество
Липецкий ансамбль выступит на фестивале в Красноярске
#фестиваль #Параллели
1
Липецкий ансамбль выступит на фестивале в Красноярске

вчера, 22:52

Общество