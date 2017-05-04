12 минут назад
Полицейские изъяли 1200 бутылок контрафактного спиртного
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Елецкому району выявлен факт продажи немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей.
В ходе проведенного осмотра места происшествия полицейскими изъято 1230 бутылок спиртного различных наименований.
В отношении лиц, осуществивших продажу немаркированной алкогольной продукции, следственным отделом ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.