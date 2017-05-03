Липецкую постановку отметили в Литве

Театральный коллектив гимназии №1 стал лауреатом международного фестиваля.

Как сообщает департамент образования Липецка, театральная студия ТЭМ гимназии №1 (руководитель Э.Э. Мельниковская) стала лауреатом VIII Международного Фестиваля детских и юношеских театров «Янтарная заря – 2017», который проходил в городе Клайпеда (Литва).

Коллектив представил на суд жюри спектакль «Прости нас, Чучело!» по повести В. Железникова. В фестивале приняли участие коллективы из Литвы, Ирландии, Украины, Польши, Эстонии, Латвии, Белоруссии.

Фото doal.ru