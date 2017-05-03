Житель области получил за обман суда год исправительных работ

Лжесвидетельством липчанин пытался выручить друга.

Приговором Добринского районного суда житель района признан виновным в лжесвидетельстве.

На скамью подсудимых мужчина оказался после суда над его знакомым, организовавшем наркопритон.

Пытаясь помочь знакомому избежать заслуженного наказания, мужчина дал заведомо ложные показания.

Прокуратура провела по данному факту проверку, материалы которой направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении по факту лжесвидетельства уголовного дела.

В ходе следствия подозреваемому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

Учитывая обстоятельства совершения преступления, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1 году исправительных работ с удержанием 20% в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.