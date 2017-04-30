Спорт

сегодня, 19:43

Третью победу подряд «Металлург» одержать не сумел

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Липецкий футболисты потерпели первое поражения на своем резервном стадионе «Сокол». Обидчиком «сталеваров» выступил «Сатурн» из подмосковного Раменского, который, забив два гола в первом тайме, сумел отстоять преимущество и выиграл – 2:1.

До этого подопечные Сергея Машнина в двух контрольных играх в межсезонье и матче чемпионата с брянским «Динамо» одерживали только победы на искусственном сокольском поле и не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Да и в зоне «Центр» до сегодняшнего дня у липчан наметилась «светлая полоса»: «Металлург» выиграл два последних матча, и сегодня надеялся на третью «викторию»…

Подробности матча через несколько минут

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Комментарии (1)

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Город тьмы

сегодня, 20:07
Стрёмная команда на сельском стадионе!!!
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