Общество
48 минут назад
Трамваи Липецка выйдут на маршруты в срок
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Работы завершаются по графику.
Движение трамваев по маршрутам от улицы Московская до района Центрального рынка в Липецке будет восстановлено в срок. Как рассказали GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка, специалисты ведомства связывались с организаторами работ. Там их заверили, что ремонт прилегающей к трамвайной линии территории будет закончен в срок — до 2 мая.
Напомним, что движение трамваев по улицам Московская, Циолковского и Терешковой в Липецке было приостановлено в середине апреля. Прекращение сообщения было обусловлено ремонтом бордюров части моста через Каменный лог.
Напомним, что движение трамваев по улицам Московская, Циолковского и Терешковой в Липецке было приостановлено в середине апреля. Прекращение сообщения было обусловлено ремонтом бордюров части моста через Каменный лог.
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Айгюль