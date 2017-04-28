Трамваи Липецка выйдут на маршруты в срок

Работы завершаются по графику.

Движение трамваев по маршрутам от улицы Московская до района Центрального рынка в Липецке будет восстановлено в срок. Как рассказали GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка, специалисты ведомства связывались с организаторами работ. Там их заверили, что ремонт прилегающей к трамвайной линии территории будет закончен в срок — до 2 мая.



Напомним, что движение трамваев по улицам Московская, Циолковского и Терешковой в Липецке было приостановлено в середине апреля. Прекращение сообщения было обусловлено ремонтом бордюров части моста через Каменный лог.