Общество

48 минут назад

Трамваи Липецка выйдут на маршруты в срок

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#ремонт #трамвай #транспорт
Трамваи Липецка выйдут на маршруты в срок

Работы завершаются по графику.

Движение трамваев по маршрутам от улицы Московская до района Центрального рынка в Липецке будет восстановлено в срок. Как рассказали GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка, специалисты ведомства связывались с организаторами работ. Там их заверили, что ремонт прилегающей к трамвайной линии территории будет закончен в срок — до 2 мая.

Напомним, что движение трамваев по улицам Московская, Циолковского и Терешковой в Липецке было приостановлено в середине апреля. Прекращение сообщения было обусловлено ремонтом бордюров части моста через Каменный лог.
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#ремонт #трамвай #транспорт

Комментарии (1)

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Айгюль

7 минут назад
Добьют троллейбус доберутся и до трамвая!
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