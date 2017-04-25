В Липецкой области победили дифтерию, полиомиелит, краснуху, столбняк и другие инфекции

Регламентируемые ВОЗ критерии привитости достингуты по многим инфекциям.

В Липецкой области проходит Европейская неделя иммунизации.



Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в нашем регионе удалось достичь 38,3% охвата населения региона прививками против гриппа. Объем вакцинации за счет средств работодателей вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом. Благодаря выделенным администрацией области средствам для приобретения противогриппозных вакцин дополнительно привиты 48,5 тыс. населения из групп риска.



Высокий процент охвата населения вакцинацией в нашем регионе уже позволил достичь значительных успехов в снижении заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. В 2016 году на территории региона не регистрировались случаи дифтерии, полиомиелита, краснухи, столбняка и других инфекций.



По состоянию на начало года по всем административным территориям и во всех декретированных возрастах достигнуты регламентируемые ВОЗ критерии привитости против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, эпидемического паротита, кори, краснухи. Успешно завершена прививочная компания против гриппа осенью 2016 года.



В Национальный календарь профилактических прививок входят прививки против: вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа, пневмококковой инфекции. Кроме того в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям входят прививки против: туляремии, бешенства, клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А, менингококковой инфекции, кори и т.д.



В области принят региональный календарь профилактических прививок, в рамках которого ведется селективная иммунизация детей, находящихся в закрытых детских учреждениях, а также обслуживающего персонала. Такая работа позволяет не допускать вспышечной заболеваемости гепатитом А и значительно снизить высоту периодических подъемов заболевания. При этом внедрена система лабораторного скрининга напряженности иммунитета у обслуживающего персонала к вирусу гепатита А, что позволяет значительно сократить неэффективные расходы на приобретение вакцины.



В 2015-2016 годах ежегодно из средств бюджета Липецкой области выделялось 10 миллионов рублей для проведения вакцинации населения из групп риска с высокой заболеваемостью пневмококковой инфекцией (в том числе, лиц, подлежащих призыву на военную службу). Так, в 2015 году привито 1900 человек, подлежащих призыву на военную службу, в 2016 году привито 2023 человека, или 112,4% от плана.



