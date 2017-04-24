Пострадавший в метро ельчанин одержал очередную победу

У нашего земляка - второе место на Открытом кубке Московской области.

Ельчанин Валерий Таганов завоевал "серебро" на Открытом кубке Московской области В.И. Дикуля по пауэрлифтингу и бодибилдингу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, Валерий Таганов является пострадавшим в аварии в московском метрополитене. Катастрофа произошла 15 июля 2014 года в 08:39 на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. В результате аварии, которая стала крупнейшей в истории метро в России по причинам техногенного характера, погибли 24 человека, среди них - уроженка Задонска. Валерий Таганов в результате остался инвалидом.

Фото из личного архива Валерия Таганова.





