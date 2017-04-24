Общество

сегодня, 16:08

Пострадавший в метро ельчанин одержал очередную победу

311
#соревнования #пауэрлифтинг
Пострадавший в метро ельчанин одержал очередную победу

У нашего земляка - второе место на Открытом кубке Московской области.

Ельчанин Валерий Таганов завоевал "серебро" на Открытом кубке Московской области В.И. Дикуля по пауэрлифтингу и бодибилдингу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Напомним, Валерий Таганов является пострадавшим в аварии в московском метрополитене. Катастрофа произошла 15 июля 2014 года в 08:39 на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. В результате аварии, которая стала крупнейшей в истории метро в России по причинам техногенного характера, погибли 24 человека, среди них - уроженка Задонска. Валерий Таганов в результате остался инвалидом.

Фото из личного архива Валерия Таганова. 


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
311
#соревнования #пауэрлифтинг

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкую область приходит сухая погода
1
В Липецкую область приходит сухая погода

сегодня, 12:17

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
#дождь
1
В Липецкой области небольшие дожди и до +13

вчера, 12:21

Погода в Липецке
В Липецкой области дождь и сильный ветер
#ветер
5
В Липецкой области дождь и сильный ветер

22.04.2017 11:44

Погода в Липецке