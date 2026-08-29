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В России
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59 минут назад
Пассажирский теплоход сел на мель в Ярославской области
По предварительной информации, судно следовало по рейсу Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль, но село на мель в акватории Волги.Что стало причиной — пока неизвестно. Пострадавших и разливов нефтепродуктов в результате происшествия — нет.
Все пассажиры были доставлены на берег и направлены в пункт назначения на автобусе.
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