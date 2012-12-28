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сегодня, 13:24

В Белоруссии два человека погибли в ДТП с военным автомобилем

Два человека погибли, ещё 14 получили травмы при опрокидывании грузо-пассажирского военного автомобиля МАЗ в Белоруссии.

В Белоруссии опрокинулся автомобиль с военнослужащими. В результате аварии погибли двое, 14 пострадавших были госпитализированы, — сообщила пресс-служба белорусского Следственного комитета.

ДТП с участием военного «МАЗа» произошло утром 24 июля на 12-м км автодороги Осиповичи — Барановичи, — передает РБК.

«По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет. Погибли два человека. Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Координирует работу замначальника УСК по Могилевской области Виталий Шлеханов.

Осиповичский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 464 УК Белоруссии (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
ДТП
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