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сегодня, 13:24
В Белоруссии два человека погибли в ДТП с военным автомобилем
Два человека погибли, ещё 14 получили травмы при опрокидывании грузо-пассажирского военного автомобиля МАЗ в Белоруссии.
ДТП с участием военного «МАЗа» произошло утром 24 июля на 12-м км автодороги Осиповичи — Барановичи, — передает РБК.
«По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет. Погибли два человека. Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Координирует работу замначальника УСК по Могилевской области Виталий Шлеханов.
Осиповичский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 464 УК Белоруссии (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
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