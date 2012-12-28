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В мире
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4 минуты назад
Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии
Йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.
«Вооруженные силы Йемена (имеются в виду хуситы) объявляют о запрете на морское судоходство для <...> Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления», — сообщил он.
В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на «всеобъемлющую эскалацию» в ответ на действия Эр-Рияда, — передает ТАСС.
«Вооруженные силы подтверждают свою полную готовность ко всем вариантам развития событий. На любую глупость, на которую пойдет <...> Саудовская Аравия путем эскалации, мы ответим жестко», — говорится в тексте. Мятежники также призвали своих сторонников к продолжению всеобщей мобилизации.
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