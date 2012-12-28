20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
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20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
В России
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23 минуты назад
В РФ утвердили перечень программ новой системы высшего образования
"Постановления, утверждающие правила его проведения в 2026/2027–2029/2030 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки, обучение по которым будет идти в его рамках, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", – сказано в сообщении.
В обновленный перечень включены укрупненные группы специальностей. Среди них – "Машиностроение", "Информационная безопасность", "Информатика и вычислительная техника", "Архитектура", "Биологические науки", "Науки о Земле", "Химия", "Физика и астрономия", "Компьютеры и инновационные науки", "Математика и механика". Реформа высшего образования в России начнет действовать с 2026/2027 учебного года.
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