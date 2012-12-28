В Ереване грузовой фургон протаранил митинг оппозиции

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"Уважаемые граждане, только что на этой машине отправили провокатора, который подверг наезду участников нашей агитационной кампании и ушел", - написала она под размещенным на странице фото. "В данный момент мы перевозим [пострадавших в пункты] скорой помощи, несколько участников нашей кампании получили тяжелые повреждения. В данный момент всех перевозим в больницу", - сообщила она.
Позже журналистка Лиа Саркисян у себя в Facebook опубликовала ролик, на котором видно, как из-под машины извлекают одного из пострадавших.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока. В выборах примут участие в том числе партия "Гражданский договор" во главе с премьером Пашиняном, а также блоки "Армения" ("Айастан") во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" вошли партии "Сильная Армения", "Новая эра" и "Объединенные армяне".
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