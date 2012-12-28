В России
160
вчера, 17:03

В РФ подросткам стали в 1,5 раза чаще предлагать летнюю подработку

В апреле-мае 2026 года российские разместили более 1,8 тыс. вакансий, предлагающих подработки подросткам, подсчитали для «Известий» в hh.ru. Это почти в 1,5 раза больше, чем было в марте. Чаще всего подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, упаковщиками, аниматорами и официантами.

Интерес бизнеса к молодым сотрудникам связан с сохраняющимся дефицитом кадров на рынке труда. Как отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, дисбаланс между спросом работодателей и квалификацией работников по-прежнему остается высоким, а давление на зарплаты усиливается. 

Так, молодежь становится одним из наиболее перспективных кадровых резервов. По словам Мирзабалаевой, несовершеннолетние быстрее адаптируются к цифровой среде и легче осваивают новые навыки.

Летом традиционно увеличивается потребность в персонале в сфере доставки, общепита, торговли, складской логистики и организации мероприятий, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для таких позиций зачастую не требуется высокая квалификация, поэтому компании приглашают подростков.  

Для самих школьников и студентов колледжей подработка нередко становится возможностью обрести финансовую самостоятельность, считает руководитель «Лаборатории смыслов» Юлия Кузнецова. По ее словам, часть подростков стремится накопить на крупные покупки, помочь семье или получить первый опыт заработка. 

