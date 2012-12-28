Директор стройфирмы подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
Площадь пожара в Набережных Челнах превысила 10 тысяч квадратных метров
Общая площадь пожара на территории производственной площадки в Набережных Челнах превысила 10,8 тысячи квадратных метров.
По данным ведомства, огонь охватил открытую территорию площадью 6375 квадратных метров, на которой находилась полимерная продукция. Кроме того, загорелось здание, площадь которого составляет 4500 квадратных метров. Таким образом, общая площадь возгорания достигла 10 875 квадратных метров, — пишут «Известия».
В сообщении прокуратуры указано, что причиной инцидента стало самовозгорание полимерной продукции. На данный момент проводятся мероприятия, связанные с локализацией пожара.
«Для координации действий специализированных служб на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Набережные Челны Гимадеев Андрей», — говорится в публикации.
В этот же день стало известно, что пожар на площади свыше 6 тысяч квадратных метров разгорелся в Набережных Челнах на территории производственной площадки. Отмечалось, что в результате произошедшего никто не пострадал. Для устранения возгорания были использованы 23 единицы спецтехники и привлечены 70 человек.
