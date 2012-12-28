В России
48
46 минут назад

В РФ упростят оформление документов по проверке водителей на алкоголь

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который несколько изменит процедуру оформления во время освидетельствования водителей на опьянение.

Госдума на пленарном заседании 13 мая приняла в третьем чтении законопроект об оптимизации деятельности сотрудников Госавтоинспекции, которая заключается в сокращении количества составляемых ими процессуальных документов при оформлении нетрезвых водителей. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Это протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении, а также протокол задержания транспортного средства (ТС). Составление протокола об отстранении от управления в каждом случае является обязательным, что, по мнению авторов документа, избыточно, — пишут «Известия».

Изменения в КоАП позволят автоинспекторам либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо ставить отметку об отстранении в других протоколах (к примеру, в акте освидетельствования на состояние опьянения). Аналогично и в отношении протокола о задержании ТС — инспекторы смогут делать запись о задержании машины в протоколе об административном правонарушении.

Авторы документа уточнили, что в 2024 году за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования было возбуждено 403,5 тысяч дел об административных правонарушениях. На составление одного процессуального протокола уходит около пяти минут. Таким образом, сокращение количества составляемых документов позволило бы сэкономить примерно 33,6 тысяч рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты на бланки, указано в сопроводительных материалах к законопроекту.
