19
10 минут назад
Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день
Иран будет пропускать не более 15 судов в день через Ормузский пролив по соглашению о прекращении огня с США.
«В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе», — сообщил источник.
Тегеран требует от Вашингтона разморозить иранские активы в ближайшие две недели, отметил собеседник агентства. Другое требование Ирана — закрепить прекращение конфликта в резолюции Совета Безопасности ООН, — добавил источник.
7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, во время которого стороны должны достичь итогового мирного соглашения. На следующий день по Ормузскому проливу прошло первое после объявленного перемирия судно. Иранская сторона заявила, что переговоры представителей Тегерана и Вашингтона пройдут 10 апреля в Исламабаде.
0
0
0
0
0
Комментарии