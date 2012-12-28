Соседи судились из-за направленной в общий коридор камеры видеонаблюдения
Происшествия
Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП
Происшествия
Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В громком деле обнальщиков был замешан налоговик
Происшествия
«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет
Спорт
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Общество
На дороге Грязи-Добринка перевернулся автомобиль «Рено Логан»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: собранный скелет, секретный сотрудник мошенников, и вонь с очистных продолжится
Общество
В Липецкой области дождь с мокрым снегом и до +8
Погода в Липецке
Читать все
15-летняя девочка ушла из дома в два часа ночи и пропала
Происшествия
Спикер и пять депутатов областного Совета будут участвовать в праймериз «ЕР» для участия в новых выборах
Общество
Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину
Происшествия
Несмотря на сокращение бюджета, траты на социальную сферу выросли
Общество
Дождь и мокрый снег задержатся в Липецкой области еще на пару дней
Погода в Липецке
В мэрии Липецка заявили о семи фонтанах, которые заработают 1 мая
Общество
В Липецке продолжает подтапливать Городское кладбище
Общество
Виновница ДТП оформила полис ОСАГО через несколько дней поcле аварии и потом её инсценировала
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники
Происшествия
Читать все
В мире
Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день

Иран будет пропускать не более 15 судов в день через Ормузский пролив по соглашению о прекращении огня с США.

Иран в рамках соглашения о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день, — рассказал ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.

«В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе», — сообщил источник.

Тегеран требует от Вашингтона разморозить иранские активы в ближайшие две недели, отметил собеседник агентства. Другое требование Ирана — закрепить прекращение конфликта в резолюции Совета Безопасности ООН, — добавил источник.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, во время которого стороны должны достичь итогового мирного соглашения. На следующий день по Ормузскому проливу прошло первое после объявленного перемирия судно. Иранская сторона заявила, что переговоры представителей Тегерана и Вашингтона пройдут 10 апреля в Исламабаде.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
