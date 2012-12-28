В России
сегодня, 15:17

В РФ не планирующих рожать женщин могут направить к психологу

В России рассказали, что женщин, которые не хотят иметь детей, направят к психологу. Минздрав РФ в конце февраля утвердил рекомендации по проведению добровольной репродуктивной диспансеризации.

Россиянок в возрасте 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, — передает РИА Новости.

Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.

«При указании «0» на вопрос 61 анамнестической анкеты («Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся») рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», — говорится в документе.

Уточняется, что при недостаточной или избыточной массе тела, выявлении вредных привычек, хронических соматических заболеваний пациентку могут направить на консультацию врача-терапевта.

Рекомендации Минздрава направлять к психологам женщин, не планирующих детей, оставляют неясным, будет ли аналогичная мера распространяться и на мужчин, — рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).

«Будет ли аналогичный подход для мужчин? Если мужчина скажет, что не хочет детей, его тоже направят к психологу? Очень часто забывают, что семья и рождение детей — это решение двух людей, а не только женщины» — сказала депутат, комментируя документ Минздрава, согласно которому пациенток, заявивших в ходе репродуктивной диспансеризации об отсутствии планов иметь детей, рекомендовано направлять на консультацию к медицинскому психологу. Она пояснила, что возможность поговорить, задать вопросы, получить поддержку, это важная часть системы здравоохранения.

«Когда это выглядит как реакция на «не тот ответ» в анкете, возникает ощущение, что с женщиной пытаются не поговорить, а переубедить. И вот это уже вызывает отторжение», — отметила парламентарий.
