«Sex shop» VS «БулоШная»
Общество
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
В мире
83
сегодня, 22:47

В Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ, передает Газета.ру.

В Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы. Взрывы были слышны в элитном районе Дубай Марина. В результате падения обломков в ОАЭ погиб человек. В Минобороны страны объяснили, что им удалось сбить иранские баллистические ракеты, но обломки упали в жилом районе.

В дубайском отеле, где отдыхают российские туристы, также произошел взрыв. Зафиксирован прилет в здание гостиницы Five на острове Пальм-Джумейра. Там пострадали четыре человека.

До этого иранская ракета была перехвачена над одним из главных символов города — самым высоким в мире колесом обозрения «Ain Dubai» (высотой 250 метров). Аттракцион расположен на искусственном острове Bluewaters Island, в непосредственной близости от престижного района Дубай Марина.
