сегодня, 22:47
В Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы
В Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы. Взрывы были слышны в элитном районе Дубай Марина. В результате падения обломков в ОАЭ погиб человек. В Минобороны страны объяснили, что им удалось сбить иранские баллистические ракеты, но обломки упали в жилом районе.
В дубайском отеле, где отдыхают российские туристы, также произошел взрыв. Зафиксирован прилет в здание гостиницы Five на острове Пальм-Джумейра. Там пострадали четыре человека.
До этого иранская ракета была перехвачена над одним из главных символов города — самым высоким в мире колесом обозрения «Ain Dubai» (высотой 250 метров). Аттракцион расположен на искусственном острове Bluewaters Island, в непосредственной близости от престижного района Дубай Марина.
