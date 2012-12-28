Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта

Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Его осудили за кражу с банковского счета.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошло года мужчина обратил внимание, что на экране банкомата в магазине отображается страница чужого личного кабинета и снял с этого счёта 4500 рублей.
В суде мужчина вину признал, деньги добровольно вернул. Но от судимости и условного срока это его не спасло.
