Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта

Его осудили за кражу с банковского счета.

56-летний грязинец получил полгода условно с таким же испытательным сроком за кражу с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошло года мужчина обратил внимание, что на экране банкомата в магазине отображается страница чужого личного кабинета и снял с этого счёта 4500 рублей.В суде мужчина вину признал, деньги добровольно вернул. Но от судимости и условного срока это его не спасло.