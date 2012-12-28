Все новости
В России
2 минуты назад

Мигрантов обяжут содержать свои семьи на уровне прожиточного минимума

Правительственная комиссия одобрила обязательство иностранцев, работающих в России, обеспечивать семьи прожиточным минимумом.

Работающих в России иностранных граждан могут обязать обеспечивать переехавших с ними членов семьи на уровне регионального прожиточного минимума, соответствующие поправки разработало Министерство финансов, — говорится в материалах правительственной комиссии, опубликованных на сайте Госдумы.

Согласно инициативе, иностранный работник должен будет подтверждать наличие дохода, достаточного для содержания находящихся на его иждивении родственников. Размер необходимого дохода планируется рассчитывать исходя из величины прожиточного минимума в регионе проживания с применением специального коэффициента субъекта Федерации. При этом расчет будет вестись отдельно на каждого члена семьи.

В случае окончательного принятия изменений новые требования могут вступить в силу с 1 января 2027 года, — пишут «Известия».

Работодатели в России с 1 марта 2026 года получат право увольнять иностранных работников в случае введения региональных ограничений на использование их труда, следует из нового закона. Ранее Трудовой кодекс предусматривал такое основание для увольнения лишь при ограничениях, установленных на федеральном уровне.
мигранты
прожиточный минимум
