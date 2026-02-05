«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке

Полицейские намерены проверить этот случай.

Около полудня на улице Вермишева липчане стали свидетелями странной сцены: на остановке пьяный мужчина пытался залезть в сумку пожилой женщины, а когда у него это не получилось, не давал ей сесть в автобус №345.Ситуацию разрешили вмешавшиеся прохожие и водитель автобуса. Понимание, что граждане вызывают полицию, заставило мужчину отпустить пенсионерку и уйти.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию так никто и не обратился. Однако обстоятельства случившегося на остановке будут проверены.