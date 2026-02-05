Все новости
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы
Происшествия
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Платные парковки остались платными и под снегом
Общество
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Происшествия
808
45 минут назад
1

«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке

Полицейские намерены проверить этот случай.

Около полудня на улице Вермишева липчане стали свидетелями странной сцены: на остановке пьяный мужчина пытался залезть в сумку пожилой женщины, а когда у него это не получилось, не давал ей сесть в автобус №345.

Ситуацию разрешили вмешавшиеся прохожие и водитель автобуса. Понимание, что граждане вызывают полицию, заставило мужчину отпустить пенсионерку и уйти.

photo_2026-02-05_12-29-16 (2).jpg+2026-02-05-13.54.34.jpg

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию так никто и не обратился. Однако обстоятельства случившегося на остановке будут проверены.
хулиганство
0
0
9
1
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
19 минут назад
На фото элегантная женщина в шубке и на каблуках. Принял ее за пионерку сзади. По пьянке познакомиться видимо захотел.
Ответить
