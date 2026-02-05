Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
808
45 минут назад
1
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Полицейские намерены проверить этот случай.
Ситуацию разрешили вмешавшиеся прохожие и водитель автобуса. Понимание, что граждане вызывают полицию, заставило мужчину отпустить пенсионерку и уйти.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию так никто и не обратился. Однако обстоятельства случившегося на остановке будут проверены.
0
0
9
1
3
Комментарии (1)