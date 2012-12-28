Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Его оштрафовали на 180 000 рублей.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, глава сельсовета присвоил вверенное ему имущество на сумму более 120 тысяч рублей ещё в 2023 году.
«Для этого он получил необходимые документы с недостоверными сведениями о неисправности техники, на основании которых произошло её списание с баланса муниципалитета. Похищенное нашли на территории домовладения фигуранта», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Бывший чиновник признал вину и вернул технику муниципалитету. Назначенный за присвоение штраф он тоже уже выплатил.
