Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
В Липецкой области еще один день без оттепели
Погода в Липецке
Красный отменили, жёлтый остался
Происшествия
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
Отбой жёлтого уровня
Общество
Общество
194
сегодня, 08:02

Отбой жёлтого уровня

Уровни опасности действовали почти 18 часов.

В 07:55 объявлен отбой желтого уровня «Воздушной опасности» для Липецкой области.

«Опасный светофор» действовал в регионе с 14:14 прошлого дня.
0
0
0
1
0

Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
