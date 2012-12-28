Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина

Ей заплатят 6 482 980 рублей.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с подрядчиком на отлов и содержание животных без владельцев. Им вновь стала индивидуальный предприниматель Татьяна Фомина, имеющая приют для животных в селе Княжья Байгора Грязинского района. Никто не составил ей конкуренции, а потому контракт она взяла по начальной цене закупки, за 6 482 980 рублей.Весь пакет услуг по отлову, ветеринарному осмотру, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте, возвращению на место прежнего обитания и, возможно, умерщвлению (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в 15 140 рублей из расчета на одно животное, исходя из средних котировок по каждой позиции на этом конкурентом рынке. Денег по этому контракту при соблюдении всех обязательных процедур должно хватить на первые шесть месяцев 2026 года на содержание 428 собак. Но так как полный спектр услуг — вещь редкая (например, животное уже стерилизовано и с биркой, но подана заявка на его отлов), то на выделенные средства можно собрать на улицах, во дворах, в промзонах, гаражных кооперативах и садоводствах до тысячи животных.Кстати, взрослых особей и щенков уравняли в рационе. Их суточный рацион обсчитан в 330 рублей. Примечательно, что в таком же контракте, отыгранном летом этого года, на корм взрослой особи полагалось 336 рублей 67 копеек, на щенков и подростков в возрасте до 5 месяцев — 320 рублей.