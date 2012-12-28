Все новости
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Общество
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Общество
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе
Происшествия
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
Квитанции на капремонт для домов со спецсчетом перейдут в цифровой формат с 2026 года
Общество
Общество
197
33 минуты назад
1

Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина

Ей заплатят 6 482 980 рублей.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с подрядчиком на отлов и содержание животных без владельцев. Им вновь стала индивидуальный предприниматель Татьяна Фомина, имеющая приют для животных в селе Княжья Байгора Грязинского района. Никто не составил ей конкуренции, а потому контракт она взяла по начальной цене закупки, за 6 482 980 рублей.

Весь пакет услуг по отлову, ветеринарному осмотру, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте, возвращению на место прежнего обитания и, возможно, умерщвлению (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в 15 140 рублей из расчета на одно животное, исходя из средних котировок по каждой позиции на этом конкурентом рынке. Денег по этому контракту при соблюдении всех обязательных процедур должно хватить на первые шесть месяцев 2026 года на содержание 428 собак. Но так как полный спектр услуг — вещь редкая (например, животное уже стерилизовано и с биркой, но подана заявка на его отлов), то на выделенные средства можно собрать на улицах, во дворах, в промзонах, гаражных кооперативах и садоводствах до тысячи животных.

Кстати, взрослых особей и щенков уравняли в рационе. Их суточный рацион обсчитан в 330 рублей. Примечательно, что в таком же контракте, отыгранном летом этого года, на корм взрослой особи полагалось 336 рублей 67 копеек, на щенков и подростков в возрасте до 5 месяцев — 320 рублей.
отлов собак
0
0
3
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
23 минуты назад
Суточный рацион собаки обсчитан в 330 рублей, что почти в два раза больше стоимости школьного обеда.
Ответить
