Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения
Общество
В Липецке полностью закрыты шесть школ
Общество
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
«Помогите спасти птиц!»
Общество
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
Мэрия ищет желающих взять в концессию уличный стадион в Липецке
Общество
Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 14,8%
Здоровье
В Липецке полностью закрыты шесть школ
Общество
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
На Центральном рынке выявили баранину с паразитами
Общество
На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения
Общество
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
101
16 минут назад
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Желтый уровень «Воздушная опасность» введен на территории всей области.
воздушная тревога
БПЛА
Комментарии
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Комментарии