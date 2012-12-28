Все новости
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит
Экономика
«Металлург» покинули двое
Спорт
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек
Происшествия
На площади Петра Великого засияла новогодняя елка
Общество
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Это фиаско! Во втором «дерби» «тамбовские липчане» накостыляли пришедшим на смену
Спорт
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Фронты циклона с северной Атлантики приносят в Липецкую область снег
Погода в Липецке
Спорт
264
сегодня, 18:12
4

«Металлург» покинули двое

А вот новички появятся в команде не раньше января.

Липецкий «Металлург» объявил о расставании по обоюдному согласию с двумя футболистами – Ильнуром Бадртдиновым и Михаилом Казимиром.

Оба пришли в команду летом из миасского «Торпедо». Бадртдинов ярко «выстрелил» в первых играх: забил победный мяч дома тульскому «Арсеналу-2» (1:0) и сделал две голевые передачи в Санкт-Петербурге в игре с «Динамо» (2:2). Но затем сильно сбавил обороты.… Всего на его счету 15 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

HQ_6nbIhRyKL72r9cYlPiGMgAmtY3H912NStxSIhSRnnPydwR5Wiiq6Pf9omgMeD1glbSFFXXtMXtQ8fblorx9nn.jpg

Ильнур Бардртинов: улетел и не обещал вернуться 

Казимир тоже принял участие в 15-ти играх. В Брянске забил гол своему бывшему клубу «Динамо», но не спас «сталеваров» от поражения – 1:2. Принёс победу в заключительной игре сезона дома над белгородским «Салютом» – 2:1.

В целом во втором круге с Бадртдиновым и Казимиром «Металлург» набрал гораздо меньше очков, чем в первой части чемпионата, и в итоге не сумел добиться повышения в классе, откатившись на итоговое 6-е место. Полноценной заменой прежним лидерам Антону Рощину и Михаила Агееву летние «джокеры» не стали.

Нельзя не отметить, что и Бадртдинов, и Казимир меняют клубы каждые полгода: год назад оба выступали в брянском «Динамо», весну-2025 провели в миасском «Торпедо», второе полугодие – в «Металлурге». При такой склонности к перемене мест Казимир в 24 года будет искать свою 8-ю команду, а его ровесник Бардтдинов – 6-ю.

ie-3O89Y0Xh_NILTs7FMWmLWcIUd-1bPEk2bZVrF2On5a4uwOOAvkW2ZelYUj1AOoDmF8Irwtxn6EbY7ohmKIyje.jpg

Михаил Казимир: автограф на память

По нашей информации, в липецком клубе трагедии не делают, ведь это нормальный процесс в межсезонье – кто-то уходит, кто-то приходит. Кандидаты на усиление появятся не раньше января, когда команда выйдет из отпуска и приступит к тренировкам в Липецке.

2qEFrvbue7KpnIjqlEduMQEopCXcsLENLSrGtwi5VSN9ODz0osiEnb7OXqsDmDx-k_QupmvsDa_RYz90uuCCp5Oo.jpg

Поздравляем всех многочисленных поклонников "спорта №1" с сегодняшним Всемирным днём футбола!
Футбол
«Металлург»
Комментарии (4)

А лександр
47 минут назад
Я могу с уверенностью сказать, что при сегодняшнем положением дел в ФК Липецк (Организация,менеджмент, квалификация тренерского состава и т.д.) футболистов с амбициями прогрессировать и надеждой попасть на более высокий уровень ЖДАТЬ абсурдно.... Так, что надо собирать из местных, что есть, а там ,что будет....
Ответить
Илье
сегодня, 18:49
Где шарф Зари?)
Ответить
Заря
сегодня, 18:34
Вперед
Ответить
Липчанин
сегодня, 18:32
Да пусть и не приступают, и не тренируются вовсе, результат один и тот же. Команде нужен сильный мотор,(нач), и хорошая голова,(тренер) ну и задача, подкреплённая И обеспеченная финансово.
Ответить
