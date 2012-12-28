«Металлург» покинули двое

А вот новички появятся в команде не раньше января.

Оба пришли в команду летом из миасского «Торпедо». Бадртдинов ярко «выстрелил» в первых играх: забил победный мяч дома тульскому «Арсеналу-2» (1:0) и сделал две голевые передачи в Санкт-Петербурге в игре с «Динамо» (2:2). Но затем сильно сбавил обороты.… Всего на его счету 15 матчей, 1 гол, 2 ассиста.









Ильнур Бардртинов: улетел и не обещал вернуться

Нельзя не отметить, что и Бадртдинов, и Казимир меняют клубы каждые полгода: год назад оба выступали в брянском «Динамо», весну-2025 провели в миасском «Торпедо», второе полугодие – в «Металлурге». При такой склонности к перемене мест Казимир в 24 года будет искать свою 8-ю команду, а его ровесник Бардтдинов – 6-ю.









Михаил Казимир: автограф на память

По нашей информации, в липецком клубе трагедии не делают, ведь это нормальный процесс в межсезонье – кто-то уходит, кто-то приходит. Кандидаты на усиление появятся не раньше января, когда команда выйдет из отпуска и приступит к тренировкам в Липецке.









