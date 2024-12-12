Все новости
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
Общество
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан

Жителей и гостей города ждут вечер джазовой музыки, академия Деда Мороза и разбор одного из лучших фильмов в истории кино.

Слабый гололёд

Зима медленно и деликатно вступает в свои права: днём в Липецке от 0 до –2 градусов, небольшой мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега и гололёд.

IMG_8599.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26;
- ул. Астраханская, 1, 1/1, 1а, вл. 1, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1 ,17, 19, 19а, 21, 23;
- ул. Калинина, 1б;
- ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
- ул. Усманская, 8;
- ул. Ферросплавная, 1, стр. 1, стр. 1/1, 2, 2а, 4, 8, 10, 12;
- пл. Металлургов, 1, 3;
- пер. Бестужева, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.

photo_2024-12-12_07-01-25 (2).jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Гидромеханизации, Силикатной, Усманской.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. А.Г. Стаханова, 63;
- ул. Адмирала Макарова;
- ул. Березовая, 2 - 19;
- ул. Боровая, 1- 46;
- ул. Героя России Эдуарда Белана, 14, 16, 18;
- ул. З.Космодемьянской, 60-255;
- ул. Ольховая;
- ул. Передельческая;
- ул. Свиридова, 13, 17, 21;
- ул. Ферросплавная, 38а, 42, 42б, 43, 44;
- ул. Шерстобитова С.М., 1, 3, 4, 6, 7,12, 18;
- 7 мкр-н;
- 29 мкр-н;
- с. Плеханово;
- с. Сселки;
- Садоводчество «Металлург-1», 287, 325, 358.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Справиться с ездой по городу помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше обогнуть пробку.


Вечер джаза

В 19:00 Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает на концерт «Ударная волна» (12+).

DSC_0137.JPG

Что может быть лучше, чем послушать после напряженного рабочего дня хорошую музыку, тем более, если это джаз?! Липецкий джазовый оркестр под руководством Дмитрия Стульнёва подготовил новую программу. Солировать на ударных готовятся Юрий Комаричев и Иван Чага.

Детский альбом Карпия

В 18:00 в филиале детской музыкальной школы№8 (бульвар Есенина, 7а) состоится концерт под названием «Детский альбом» П. И. Чайковского» в исполнении солиста Липецкой филармонии, Андрея Карпия (6+).

XlloqSYUJ1JHt6k0C5pUPyoNVv0k95470bud9_2zHSBNjioxtc0rTY9w_ZQPCKeB-pTXSSKxoheOiL_oMulh59ka.jpg

Известный пианист исполнит музыку, а поможет ему мастер художественного слова Юлия Моисеенко.

Разбор фильма

В 19:01 вновь необычное мероприятия в культурном пространстве «Библиотека» 9ул. октябрьская, 28), а именно – неформальный разбор фильма «Достать ножи» (18+).

Это не просмотр кино, а именно разбор сцен, задумок режиссёра, воплощения замысла и т.д., который проведёт Софья Мигулина, блогер и режиссёр ТВ с 10-летним стажем. «Смотрим лучшие сцены, обсуждаем, спорим, строим теории, хихикаем», – так написано в анонсе мероприятия. Будет полезно тем, кто хочет научиться понимать кино или прокачать в этом свои навыки.

1hVRfU61-_76HoX61EvmGQKRz97dhcgFbH3CsVReb07aJiuvaGW5BJhciYMxVzZ3dosJbxvd.jpg

Софья Мигулина, фото vk.com/sofakay

Фильм снят в 2019 году в США. Криминальная драма. Режиссёр Райан Джонсон (18+). «Золотой глосус-2020», входит в 250 лучших фильмов всех времён по версии «Кинопоиска» (рейтинг – 8,2, 60-е место). В главной роли неподражаемый Дэниэл Крейг. История расследования смерти автора криминальных романов Харлана Тромби на следующий день после его 85-летия. Перед разбором фильм лучше посмотреть заранее.

Академия чудес

В 16:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) желающих будут учить изготовлению ёлочных украшений из бумаги (6+).

345.jpg

Это первое занятие по рукоделию Академии чудес Деда Мороза: в декабре пройдут и другие полезные мастер-классы.

Инклюзивное творчество

В 10:30 в Областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) стартуют мероприятия областного инклюзивного конкурса «ГоризонТы» (6+).

Гостей и участников ждёт художественная выставка, в которой будут присуждать награды в двух номинациях:

– живопись и графика;
– декоративно-прикладное творчество.

photo_2025-12-10_08-14-04.jpg

В 11:00 в кинозале на 2-м этаже стартует конкурсная программа тоже в двух номинациях:

–сольное народное пение;
– сольное эстрадное пение.

Участники конкурса – дети и молодёжь с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. В заключительный этап прошли более 30-ти участников.

Вход свободный.

Новогодний отпуск

Каждого десятого липчанина раздражают коллеги, уходящие в отпуск во второй половине декабря. Об этом в опросе SuperJob заявили 9% респондентов. Нужно доделывать работу, подводить итоги, заканчивать отчёты, а любители продлить праздник сливаются в самый ответственный момент.

Спокойно воспринимают такие решения сослуживцев 54% горожан, а 25% – даже положительно.

vabnzzzw9d4h2epeftaabvkrhhfa6tct.jpg

Продлевать новогодний отдых отпуском собираются 10% работающих: 8% возьмут отпуска или отгулы в декабре, 2% – уже после праздников.

Елки

В 3 из 4-х липецких офисах в декабре появятся новогодние ёлки, выяснили социологи SuperJob.

Правда, лишь в 17% случаев атмосферу праздника обеспечит работодатель. 28% сотрудников рассказали, что новогоднее убранство рабочего места организуют сами за собственные деньги. 29% – что праздник создадут совместно работодатель и сотрудники.

1.JPG

Праздничные украшения больше радуют представительниц «прекрасной половины», чем мужчин. Молодёжь до 35 лет любит эту традицию чаще тех, кто старше.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в самом разгаре и сколько ещё событий успеет произойти! Уследить за всем удобнее на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!
Комментарии (1)

Электорат
48 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
