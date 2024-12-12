Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан

Жителей и гостей города ждут вечер джазовой музыки, академия Деда Мороза и разбор одного из лучших фильмов в истории кино.

Зима медленно и деликатно вступает в свои права: днём в Липецке от 0 до –2 градусов, небольшой мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега и гололёд.









- пер. Бестужева, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.









- Садоводчество «Металлург-1», 287, 325, 358.









В 19:00 Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает на концерт «Ударная волна» (12+).









В 18:00 в филиале детской музыкальной школы№8 (бульвар Есенина, 7а) состоится концерт под названием «Детский альбом» П. И. Чайковского» в исполнении солиста Липецкой филармонии, Андрея Карпия (6+).









Это не просмотр кино, а именно разбор сцен, задумок режиссёра, воплощения замысла и т.д., который проведёт Софья Мигулина, блогер и режиссёр ТВ с 10-летним стажем. «Смотрим лучшие сцены, обсуждаем, спорим, строим теории, хихикаем», – так написано в анонсе мероприятия. Будет полезно тем, кто хочет научиться понимать кино или прокачать в этом свои навыки.









Академия чудес

В 16:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) желающих будут учить изготовлению ёлочных украшений из бумаги (6+).













– живопись и графика;

– декоративно-прикладное творчество.













В 11:00 в кинозале на 2-м этаже стартует конкурсная программа тоже в двух номинациях:

Вход свободный.





Новогодний отпуск



Каждого десятого липчанина раздражают коллеги, уходящие в отпуск во второй половине декабря. Об этом в опросе SuperJob заявили 9% респондентов. Нужно доделывать работу, подводить итоги, заканчивать отчёты, а любители продлить праздник сливаются в самый ответственный момент.



Спокойно воспринимают такие решения сослуживцев 54% горожан, а 25% – даже положительно.









Продлевать новогодний отдых отпуском собираются 10% работающих: 8% возьмут отпуска или отгулы в декабре, 2% – уже после праздников.





Елки

Правда, лишь в 17% случаев атмосферу праздника обеспечит работодатель. 28% сотрудников рассказали, что новогоднее убранство рабочего места организуют сами за собственные деньги. 29% – что праздник создадут совместно работодатель и сотрудники.













