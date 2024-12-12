Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Жителей и гостей города ждут вечер джазовой музыки, академия Деда Мороза и разбор одного из лучших фильмов в истории кино.
Зима медленно и деликатно вступает в свои права: днём в Липецке от 0 до –2 градусов, небольшой мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега и гололёд.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26;
- ул. Астраханская, 1, 1/1, 1а, вл. 1, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1 ,17, 19, 19а, 21, 23;
- ул. Калинина, 1б;
- ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
- ул. Усманская, 8;
- ул. Ферросплавная, 1, стр. 1, стр. 1/1, 2, 2а, 4, 8, 10, 12;
- пл. Металлургов, 1, 3;
- пер. Бестужева, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Гидромеханизации, Силикатной, Усманской.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. А.Г. Стаханова, 63;
- ул. Адмирала Макарова;
- ул. Березовая, 2 - 19;
- ул. Боровая, 1- 46;
- ул. Героя России Эдуарда Белана, 14, 16, 18;
- ул. З.Космодемьянской, 60-255;
- ул. Ольховая;
- ул. Передельческая;
- ул. Свиридова, 13, 17, 21;
- ул. Ферросплавная, 38а, 42, 42б, 43, 44;
- ул. Шерстобитова С.М., 1, 3, 4, 6, 7,12, 18;
- 7 мкр-н;
- 29 мкр-н;
- с. Плеханово;
- с. Сселки;
- Садоводчество «Металлург-1», 287, 325, 358.
Пробки
Справиться с ездой по городу помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше обогнуть пробку.
Вечер джаза
В 19:00 Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает на концерт «Ударная волна» (12+).
Что может быть лучше, чем послушать после напряженного рабочего дня хорошую музыку, тем более, если это джаз?! Липецкий джазовый оркестр под руководством Дмитрия Стульнёва подготовил новую программу. Солировать на ударных готовятся Юрий Комаричев и Иван Чага.
Детский альбом Карпия
В 18:00 в филиале детской музыкальной школы№8 (бульвар Есенина, 7а) состоится концерт под названием «Детский альбом» П. И. Чайковского» в исполнении солиста Липецкой филармонии, Андрея Карпия (6+).
Известный пианист исполнит музыку, а поможет ему мастер художественного слова Юлия Моисеенко.
Разбор фильма
В 19:01 вновь необычное мероприятия в культурном пространстве «Библиотека» 9ул. октябрьская, 28), а именно – неформальный разбор фильма «Достать ножи» (18+).
Это не просмотр кино, а именно разбор сцен, задумок режиссёра, воплощения замысла и т.д., который проведёт Софья Мигулина, блогер и режиссёр ТВ с 10-летним стажем. «Смотрим лучшие сцены, обсуждаем, спорим, строим теории, хихикаем», – так написано в анонсе мероприятия. Будет полезно тем, кто хочет научиться понимать кино или прокачать в этом свои навыки.
Софья Мигулина, фото vk.com/sofakay
Академия чудес
В 16:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) желающих будут учить изготовлению ёлочных украшений из бумаги (6+).
Это первое занятие по рукоделию Академии чудес Деда Мороза: в декабре пройдут и другие полезные мастер-классы.
Инклюзивное творчество
В 10:30 в Областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) стартуют мероприятия областного инклюзивного конкурса «ГоризонТы» (6+).
Гостей и участников ждёт художественная выставка, в которой будут присуждать награды в двух номинациях:
– живопись и графика;
– декоративно-прикладное творчество.
В 11:00 в кинозале на 2-м этаже стартует конкурсная программа тоже в двух номинациях:
–сольное народное пение;
– сольное эстрадное пение.
Участники конкурса – дети и молодёжь с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. В заключительный этап прошли более 30-ти участников.
Вход свободный.
Новогодний отпуск
Каждого десятого липчанина раздражают коллеги, уходящие в отпуск во второй половине декабря. Об этом в опросе SuperJob заявили 9% респондентов. Нужно доделывать работу, подводить итоги, заканчивать отчёты, а любители продлить праздник сливаются в самый ответственный момент.
Спокойно воспринимают такие решения сослуживцев 54% горожан, а 25% – даже положительно.
Продлевать новогодний отдых отпуском собираются 10% работающих: 8% возьмут отпуска или отгулы в декабре, 2% – уже после праздников.
Елки
В 3 из 4-х липецких офисах в декабре появятся новогодние ёлки, выяснили социологи SuperJob.
Правда, лишь в 17% случаев атмосферу праздника обеспечит работодатель. 28% сотрудников рассказали, что новогоднее убранство рабочего места организуют сами за собственные деньги. 29% – что праздник создадут совместно работодатель и сотрудники.
