Два автомобиля горели в минувшее воскресение

Всего за выходные в МЧС поступило 12 сообщений о пожарах.



23 ноября пожарные тушили две машины. Утром в Липецке на улице Фрунзе, 85 загорелась «Тойота РАВ4», а вечером на дороге у села Аннино Грязинского района горел «КамАЗ». В легковом автомобиле выгорел моторный отсек, а у грузовика огонь уничтожил кабину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Всего за минувшие выходные пожарные региона реагировали на 12 сообщений о возгораниях.Так, днем 22 ноября в селе Хлевное сгорела летняя кухня с мебелью и повреждена теплица из поликарбоната и забор. В селе Октябрьское Усманского района огонь повредил потолочное перекрытие жилого дома на двух квадратных метрах.В воскресение 23 ноября в селе Становое сгорел сарай и повреждены жилой дом и гараж на одном квадратном метре каждый, еще один гараж сгорел в липецком поселке Новая Жизнь.Также в выходные пожарные выезжали на три коротких замыкания, которые не привели к возгораниям, дважды на вызовы из-за подгоревшей пищи и один раз тушили пластиковый мусорный контейнер.