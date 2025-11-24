Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Два автомобиля горели в минувшее воскресение
Всего за выходные в МЧС поступило 12 сообщений о пожарах.
Всего за минувшие выходные пожарные региона реагировали на 12 сообщений о возгораниях.
Так, днем 22 ноября в селе Хлевное сгорела летняя кухня с мебелью и повреждена теплица из поликарбоната и забор. В селе Октябрьское Усманского района огонь повредил потолочное перекрытие жилого дома на двух квадратных метрах.
В воскресение 23 ноября в селе Становое сгорел сарай и повреждены жилой дом и гараж на одном квадратном метре каждый, еще один гараж сгорел в липецком поселке Новая Жизнь.
Также в выходные пожарные выезжали на три коротких замыкания, которые не привели к возгораниям, дважды на вызовы из-за подгоревшей пищи и один раз тушили пластиковый мусорный контейнер.
