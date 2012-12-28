В районе Дикого отключат холодную воду

23 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители района Дикого, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 7, 9, 11, 13 по улице Неделина, №№ 4, 12 по улице Мичурина, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 8 по улице Хорошавина, №№ 6, 8, 8а, 10 по улице Шуминского, №№ 25, 25а, 27 по улице Катукова.