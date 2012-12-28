Все новости
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»
Общество
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
Геральдика на улицах Липецка
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день
Общество
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
Общество
183
сегодня, 18:01
1

В районе Дикого отключат холодную воду

23 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители района Дикого, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 7, 9, 11, 13 по улице Неделина, №№ 4, 12 по улице Мичурина, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

23 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 8 по улице Хорошавина, №№ 6, 8, 8а, 10 по улице Шуминского, №№ 25, 25а, 27 по улице Катукова.
отключение воды
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
21 минуту назад
Это уже дикость у РВК всё плановые работы, а что в декабре, январе тоже будут плановые работы!?
Ответить
