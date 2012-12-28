Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Общество
183
сегодня, 18:01
1
В районе Дикого отключат холодную воду
23 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители района Дикого, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 8 по улице Хорошавина, №№ 6, 8, 8а, 10 по улице Шуминского, №№ 25, 25а, 27 по улице Катукова.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)