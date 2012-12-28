Все новости
Культура
35
10 минут назад

В Липецке покажут спектакли-лауреаты «Золотой Маски»

Привезут сразу два спектакля, один из которых кукольный.

15-16 февраля следующего года в Липецке пройдут гастроли лауреатов 31-го сезона Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска».

Как сообщает Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, липчане увидят два спектакля: «Черные доски» Владимирского академического областного драматического театра и «Журавль и цапля» Большого театра кукол (Санкт-Петербург).

«Гастроли «Золотой Маски» – это не просто показ спектаклей. Это мост между столицами и регионами, между артистом и зрителем, который ждёт настоящего искусства. В 2026-м мы вновь открываем эту главу, чтобы напомнить: театр объединяет», — отметил президент премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимир Машков.

Премьера «Чёрных досок» состоялась 29 июня 2024 года.

«Это спектакль о поиске света и о духовном прозрении человека. Постановка посвящена столетию выдающегося русского писателя и нашего земляка Владимира Солоухина. Спектакль создан по мотивам произведений разных лет, стихов и автобиографических очерков, но главной содержательной основой являются рассказы «Серафима», «Варвара Ивановна» и «Девочка на урезе моря».

Однажды автору удалось увидеть процесс реставрации иконы, то, как с древней поверхности снимая слои потемневшей олифы, художники вновь открывают старинную живопись. Поражённый этим наблюдением Солоухин начинает исследовать собственную жизнь и как бы совершает попытку «реставрации собственной души» отыскивая в ней тот скрытый свет, который и есть обретение веры», — сообщают организаторы «Золотой Маски».

Спектакль вошёл в число лучших драматических спектаклей сезона, а режиссер Владимир Кузнецов получил премию за лучшую режиссерскую работу. Возрастная категория: 14+.

«Журавль и цапля» — заключительная часть дилогии Екатерины Ложкиной-Белевич по мотивам фольклорных сборников Владимира Даля.

«Летела как-то сова — веселая голова…, да сама не знала, что в сказку попала. А мы, современные читатели русских народных сказок, теперь удивляемся: как же присказка про сову, еще и слепую, связана с «Журавлем и цаплей»? Об этом задумались и авторы спектакля, в котором загадочной фольклорной героине будет отведена особая роль — в Большом театре кукол она станет и волшебным помощником, и самой Судьбой. Спектакль «Журавль и цапля» продолжает кукольную дилогию Екатерины Ложкиной: как и в «Я с тобой», история разворачивается вокруг двух персонажей, которые созданы, чтобы быть вместе, но должны очень постараться, пробиваясь к своему счастью. Счастье это — дружба, как в случае Медведя и Белки, а еще — любовь Журавля и Цапли, которым еще предстоит сделать свой выбор. Или, может быть, Сова — веселая голова за них уже все решила?», — говорится в анонсе спектакля.

Премьера состоялась 1 июня 2024 года. Возрастная категория: 6+. Спектакль стал одной из лучших постановок сезона в жанре театра кукол. А художник постановки Марина Завьялова стала лауреатом в номинации «Лучшая работа художника. Театр кукол».

Гастроли «Золотой Маски» в феврале пройдут в Архангельске, Воронеже, Липецке и Йошкар-Оле. По данным официального сайта «Золотой Маски», в рамках гастролей также запланирована обширная образовательная программа: творческие встречи с режиссёрами и артистами, мастер-классы по театральному искусству, открытые дискуссии о будущем театра с участием представителей театрального искусства.
театр
фестиваль
0
0
0
1
1

