Завтра пройдут дожди с мокрым снегом , а в Липецке не во всех квартирах отрегулированы параметры теплоснабжения. Хотя это должны были сделать до 7 ноября.

Жильцам дома № 21/2 на улице Папина дают немного погреться, а потом выключают отопление.«Включают на день-два, потом оно пропадает. УК и «РИР-Энерго» футболят другу к другу», — пожаловались жильцы.В УК «Триумф» GOROD48 сообщили, что подключили дом после распоряжения мэра Романа Ченцова о начале отопительного сезона. Однако параметры в доме были недостаточными, о чем сотрудники УК сообщили в Липецкий филиал компании «РИР-Энерго». И параметры, как оказалось, стали не единственной проблемой. Недалеко от дома несколько раз рвало сети, которые энергетикам пришлось чинить, а для этого отключать отопление. По подсчетам коммунальщиков было не менее трех ремонтов: 24 октября, с 28 по 29 октября с продлением до 2 ноября, последний случился 12 ноября. Отопление было подано в дом, но опять же с недостаточными параметрами. В управляющей компании считают, что регулировку на внешних сетях должны сделать энергетики.В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» пояснили, что отключить отопление в конкретном доме компания не может, в данном случае нужно проверить работу внутридомового оборудования.