50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
Жители Липецкой области хранят в банках 302 миллиарда рублей
Экономика
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
Сильный туман возможен в ближайшие часы
Погода в Липецке
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек
Здоровье
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Общество
66
39 минут назад

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды из-за плановых ремонтных работ 12 ноября также приостановят на двух базах отдыха, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 2а по улице Морской, №№ 1а, 20, вл. 20, вл. 24 по улице Речной, жители частного сектора улиц Морской, Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, Донецкой, Днепровской, базы отдыха «Чижик», «Сосновый бор».
 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 10, 12 по улице адмирала Лазарева, № 32 по улице адмирала Макарова, №№ 31, 33, 35 по проспекту Мира, №№ 9, 11, 11а по улице Прокатной, № 1 по улице Клары Цеткин, №№ 41, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7 по улице Космонавтов, №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8/4 по улице Филипченко, обесточат площадь Металлургов, поселок Матырский (скважины). 

