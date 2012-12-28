На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды из-за плановых ремонтных работ 12 ноября также приостановят на двух базах отдыха, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 2а по улице Морской, №№ 1а, 20, вл. 20, вл. 24 по улице Речной, жители частного сектора улиц Морской, Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, Донецкой, Днепровской, базы отдыха «Чижик», «Сосновый бор».Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.12 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 10, 12 по улице адмирала Лазарева, № 32 по улице адмирала Макарова, №№ 31, 33, 35 по проспекту Мира, №№ 9, 11, 11а по улице Прокатной, № 1 по улице Клары Цеткин, №№ 41, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7 по улице Космонавтов, №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8/4 по улице Филипченко, обесточат площадь Металлургов, поселок Матырский (скважины).