На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Подачу холодной воды из-за плановых ремонтных работ 12 ноября также приостановят на двух базах отдыха, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
12 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 10, 12 по улице адмирала Лазарева, № 32 по улице адмирала Макарова, №№ 31, 33, 35 по проспекту Мира, №№ 9, 11, 11а по улице Прокатной, № 1 по улице Клары Цеткин, №№ 41, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7 по улице Космонавтов, №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8/4 по улице Филипченко, обесточат площадь Металлургов, поселок Матырский (скважины).
