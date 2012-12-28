Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова

Если тепло все еще отсутствует, тот энергетики советуют обращаться в «управляшки»

В «Филиале РИР Энерго Липецкая генерация» в связи с проведением ремонтных работ 8 ноября в районе улицы Гагарина предупреждали о понижении параметров тепла с 9:30 до 21:00 по следующим адресам:-ул. Гагарина, 145, 149/2, 151/153, 151/2, 151/3, 153/2, 155, 157/1, 157/2,-ул. Германа Титова, 10, 13, 13А, 15, 2/143, 2/2, 4, 4/2, 4/3, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 6/4, 3/3, 9/5, 9/6,-ул. Космонавтов, 50, 52, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 62/1,-ул. Циолковского, 7/1, 7/2.Также для проведения ремонта приостанавливалась подача горячей воды и тепла до 21:00 по адресам:-ул. Германа Титова, 11, 11/2,-ул. Космонавтов, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 44/3, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2.Как сообщили сегодня вечером в «Филиале РИР Энерго Липецкая генерация», ремонт теплосетей на улице Гагарина завершен.«Горячее водоснабжение и отопление подается в штатном режиме. В случае отсутствия тепла или горячей воды в квартире необходимо обратиться в управляющую компанию вашего дома», — говорится в сообщении.