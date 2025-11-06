На двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 7 ноября без холодной воды временно останутся жители 20 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Социалистической, Ковалевской.С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят жителям частного сектора улиц Зоологической, Полярной, Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменской, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, переулка Каштанового.С 12:00 и до окончания работ отключат холодную воду в строении № 4 по улице Прудной и на производственных базах.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончанич работ возможно повышение мутности воды.7 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4 по улице Астраханской, №№ 1а, 10, 16, 16а по проезду Потапова, № 5а по улице Союзной, №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9 по улице Высокой, №№ 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 6а, 6е, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Северной, №№ 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639 в садоводчестве «Сокол-1», обесточат улицы Вильямса, Грибоедова, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, Радищева, Репина, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов, садоводчество «Строитель».