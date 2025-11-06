Все новости
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
4775
06.11.2025 17:10
5

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 7 ноября без холодной воды временно останутся жители 20 улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Социалистической, Ковалевской. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят жителям частного сектора улиц Зоологической, Полярной, Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменской, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, переулка Каштанового. 

С 12:00 и до окончания работ отключат холодную воду в строении № 4 по улице Прудной и на производственных базах. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончанич работ возможно повышение мутности воды. 

7 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4 по улице Астраханской, №№ 1а, 10, 16, 16а по проезду Потапова, № 5а по улице Союзной, №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9 по улице Высокой, №№ 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 6а, 6е, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Северной, №№ 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639 в садоводчестве «Сокол-1», обесточат улицы Вильямса, Грибоедова, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, Радищева, Репина, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов, садоводчество «Строитель». 

3
0
6
2
3

Комментарии (5)

Сначала новые
Людмила
вчера, 11:05
На тюленина воды нет со вчерашнего дня хоть бы предупреждали
Ага
06.11.2025 20:15
С нашими передовыми технологиями, давно бы воду и отопление по вай-фаю раздавали бы.
Всех липчан
06.11.2025 18:24
С наступающим праздником, Днём ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!!!
Васёк
06.11.2025 17:46
Сейчас в почёте ИИ и цифровизация.
Александр Н.
06.11.2025 17:18
Когда же всё это закончится,весь город в аварийном режиме живёт и не первый год.
