Липчане сдали более миллиона монет

Подведены итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 22 сентября по 4 октября. Как сообщили в пресс-службе Липецкого отделения Банка России, жители Липецкой области вернули в оборот более миллиона штук монет на общую сумму 3,4 миллиона рублей.Чаще всего липчане обменивали на банкноты монеты номиналами 1 и 10 рублей, а также 10 копеек, реже — монеты номиналами 1, 5 и 50 копеек.«Монетная неделя» проходит два раза в год: весной и осенью. Всего по итогам акции в 2025 году жителям Липецкой области удалось вернуть в оборот почти полтора миллиона монет на общую сумму около 6 миллионов рублей.