Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Экономика
161
сегодня, 09:36
Липчане сдали более миллиона монет
Чаще всего обменивали на банкноты монеты номиналами 1 и 10 рублей, а также 10 копеек.
Чаще всего липчане обменивали на банкноты монеты номиналами 1 и 10 рублей, а также 10 копеек, реже — монеты номиналами 1, 5 и 50 копеек.
«Монетная неделя» проходит два раза в год: весной и осенью. Всего по итогам акции в 2025 году жителям Липецкой области удалось вернуть в оборот почти полтора миллиона монет на общую сумму около 6 миллионов рублей.
0
0
0
2
0
Комментарии