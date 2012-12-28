Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4090 человек
Коронавирус выявили у 60 человек.
Случаев гриппа не было зарегистрировано. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших приходится на Липецк — 58% всех случаев ОРВИ.
С 27 октября по 2 ноября коронавирусом заболели 60 человек, что на 5% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 1 ноября в Липецкой области привито против гриппа 365,6 тысячи человек (33% населения), в том числе более 128 тысяч детей и более 236 тысяч взрослых. За счет работодателей и личные средства граждан привито 13 448 человек.
