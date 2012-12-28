Все новости
Здоровье
91
48 минут назад
1

За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4090 человек

Коронавирус выявили у 60 человек.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4090 человек — это на 7,9% ниже показателей предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 23,7%.

Случаев гриппа не было зарегистрировано. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших приходится на Липецк — 58% всех случаев ОРВИ.

С 27 октября по 2 ноября коронавирусом заболели 60 человек, что на 5% ниже уровня предыдущей недели.

По состоянию на 1 ноября в Липецкой области привито против гриппа 365,6 тысячи человек (33% населения), в том числе более 128 тысяч детей и более 236 тысяч взрослых. За счет работодателей и личные средства граждан привито 13 448 человек.
ОРВИ
грипп
коронавирус
Люди!
10 минут назад
Если вы заболели, сидите дома! Еду можно заказать домой, с бесконтактной доставкой. Или, хотя бы, одевайте маски и не кашляйте на других людей. Есть люди с не слишком хорошим здоровьем, которые не переживут болезнь и виновными в их болезни или смерти будете именно вы.
Ответить
