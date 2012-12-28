Все новости
Общество
186
43 минуты назад

У капитально отремонтированного 66-го липецкого детсада еще и благоустроят территорию

Сделает это та же воронежская компания, которая обновляет 60-летнее здание.

Управление строительства администрации Липецка определилось с подрядчиком, которому уже к 21 ноября нужно благоустроить территорию 66-го детского сада на улице Гагарина, 73/3. Им стала воронежская компания «Спецстрой». Подрядчик выиграл контракт по начальной цене — за 23 775 795 рублей.

Компании «Спецстрой» предстоит выкорчевать остатки 18 спиленных деревьев, посадить саженцы новых, засеять газоны, заасфальтировать дорожки и проезды, покрыть резиновым ковром спортивную площадку с мини-полем для футбола и волейбола, а также места, предназначенные под установку игрового и спортивного оборудования с шагоходом, руколазом, лабиринтом, шведской стенкой. Также подрядчику предстоит отремонтировать 130-метровый забор.

«Спецстрой», кстати, уже почти завершил капремонт 60-летнего здания этого детсада, который начал в феврале. При этом воронежская фирма также взяла контракт на эту работу по его стартовой цене в 149 711 107 рублей, обойдя девять готовых торговаться конкурентов. Преимуществом победителя конкурса стал его послужной список из более чем 70 госконтрактов на общую сумму в 9,8 млрд рублей (в тройку заказчиков компании входят министерство строительства Воронежской области, мэрия Воронежа и УМВД РФ по Воронежской области). Также «Спецстрой» без падения даже на копейку этой осенью взял подряды на ремонт 49-й школы на улице Вермишева за 178 116 703 рубля и на апгрейд 51-й школы на улице Московской за 153 016 935 рублей (первую школу воронежцы должны отремонтировать к – 31 декабря 2026 года, вторую — к 30 августа).

66-й детский сад стал первый ласточкой новой федеральной программы капремонтов дошкольных учреждений в Липецке. В следующем году по этой программе мэрия собирается модернизировать уже три детских сада.
ремонт детского сада
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
