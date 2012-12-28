В Липецке дистанционное обучение введено всего в одной школе

Да и там — в одном классе.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди липецких школьников пока стабильно хорошая. Как сообщили GOROD48 пресс-службе департамента образования Липецка, по состоянию на 15 октября на дистанционное обучение переведён всего один класс в одной школе — гимназии №12. Напомним, дистанционное обучение вводится в классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.Санитарные врачи также не отмечают роста заболеваемости: на минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4214 человек, случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 32%. На Липецк приходится 58% всех случаев ОРВИ. А вот коронавирусом c 6 по 13 октября заболели 43 человека, что на 39,5% выше уровня предыдущей недели.