Общество
266
сегодня, 17:03
В Липецке дистанционное обучение введено всего в одной школе
Да и там — в одном классе.
Санитарные врачи также не отмечают роста заболеваемости: на минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4214 человек, случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 32%. На Липецк приходится 58% всех случаев ОРВИ. А вот коронавирусом c 6 по 13 октября заболели 43 человека, что на 39,5% выше уровня предыдущей недели.
