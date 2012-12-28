С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам

Деньги липчанка отправила на «безопасный счет».

Прокуратура Советского района Липецка обратилась в суд в защиту 79-летней пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников. По данным пресс-службы прокуратуры, пожилая женщина поверила «сотруднику банка» и перевела все свои сбережения — 680 тысяч рублей на «безопасный счет».Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе расследования которого выяснилось: деньги поступили на счет жительницы Пермского края. Через суд с владелицы счёта взыскали сумму неосновательного обогащения.