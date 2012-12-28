Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
сегодня, 10:43
Деньги липчанка отправила на «безопасный счет».
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе расследования которого выяснилось: деньги поступили на счет жительницы Пермского края. Через суд с владелицы счёта взыскали сумму неосновательного обогащения.
