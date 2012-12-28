Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Половина липецких многоэтажек уже с теплом
Общество
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном
Происшествия
Три ясеня, клен и березы: опасные деревья на улице Терешковой не сносят много лет
Общество
Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки
Происшествия
Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве
Происшествия
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
В Липецкой области станет прохладнее, дожди продолжаются
Погода в Липецке
Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
Общество
Пропавшего без вести на СВО отца шестерых детей признали погибшим
Общество
сегодня, 16:33

Пропавшего без вести на СВО отца шестерых детей признали погибшим

Четверо из шестерых детей — несовершеннолетние.

В Липецкой области через суд признали погибшим 41-летнего жителя посёлка Лески Краснинского района — отца шестерых детей, четверо из которых несовершеннолетние: им 6, 10, 12 и 15 лет. Ещё двое детей мужчины уже взрослые.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, иск в интересах четверых несовершеннолетних детей погибшего участника специальной военной операции подала прокуратура Краснинского района. Дело в том, что пока мужчина числился пропавшим без вести, дети не могли рассчитывать на получение социальной поддержки.

По данным GOROD48, мужчина ушёл на СВО добровольно — многодетный отец заключил контракт о прохождении военной службы. Но 21 июня 2024 года он пропал при обстреле в районе населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. 5 июля семья мужчины получила справку об обстоятельствах его исчезновения и сообщение о безвестном исчезновении во время выполнения боевой задачи. И на этом всё.

«Установлено, что летом 2024 года военнослужащий при выполнении боевых задач в Луганской области перестал выходить на связь и был объявлен пропавшим без вести. Отсутствие документов, свидетельствующих о смерти бойца, лишало его семью возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании мужчины умершим, и эти требования были удовлетворены. Детям и другим членам семьи будут назначены все причитающиеся им выплаты, в том числе пенсия по потере кормильца.

За последнее время это уже вторая такая история: 2 октября Генеральная прокуратура России сообщила, что прокуратура Липецкого района защитила права троих детей погибшего участника СВО на получение мер социальной поддержки: участник СВО был объявлен пропавшим без вести больше года назад — ещё в мае 2024 года. Но отсутствие документов, свидетельствующих о смерти бойца, также лишало его семью возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки. Суд признал мужчину погибшим и троим его детям: 4-х, 13-ти и 16-ти лет будут назначены все причитающиеся выплаты.
