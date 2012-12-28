Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
сегодня, 16:33
Пропавшего без вести на СВО отца шестерых детей признали погибшим
Четверо из шестерых детей — несовершеннолетние.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, иск в интересах четверых несовершеннолетних детей погибшего участника специальной военной операции подала прокуратура Краснинского района. Дело в том, что пока мужчина числился пропавшим без вести, дети не могли рассчитывать на получение социальной поддержки.
По данным GOROD48, мужчина ушёл на СВО добровольно — многодетный отец заключил контракт о прохождении военной службы. Но 21 июня 2024 года он пропал при обстреле в районе населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. 5 июля семья мужчины получила справку об обстоятельствах его исчезновения и сообщение о безвестном исчезновении во время выполнения боевой задачи. И на этом всё.
«Установлено, что летом 2024 года военнослужащий при выполнении боевых задач в Луганской области перестал выходить на связь и был объявлен пропавшим без вести. Отсутствие документов, свидетельствующих о смерти бойца, лишало его семью возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки», — рассказали в прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании мужчины умершим, и эти требования были удовлетворены. Детям и другим членам семьи будут назначены все причитающиеся им выплаты, в том числе пенсия по потере кормильца.
За последнее время это уже вторая такая история: 2 октября Генеральная прокуратура России сообщила, что прокуратура Липецкого района защитила права троих детей погибшего участника СВО на получение мер социальной поддержки: участник СВО был объявлен пропавшим без вести больше года назад — ещё в мае 2024 года. Но отсутствие документов, свидетельствующих о смерти бойца, также лишало его семью возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки. Суд признал мужчину погибшим и троим его детям: 4-х, 13-ти и 16-ти лет будут назначены все причитающиеся выплаты.